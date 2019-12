In Weixdorf bei Dresden ist am Montagabend eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Autofahrerin beim Abbiegen die Straßenbahn der Linie 7. Die Tram erfasste das Auto auf der Beifahrerseite und drehte es zur Seite. Die Autofahrerin kam verletzt ins Krankenhaus, in der Bahn kam niemand zu Schaden. Der Straßbahnverkehr nach Weixdarf war fast zwei Stunden unterbrochen. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.