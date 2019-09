Auf der Autobahn 13 ist am Sonntagmorgen ein Kleintransporter verunglückt. Reporterangaben zufolge kam das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Marsdorf und Radeburg samt Hänger von der Fahrbahn ab und stürzte um. Alle drei im Auto befindlichen Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der Rettungshubschrauber "Christoph 38" brachte den Notarzt an die Unfallstelle. Am Transporter und am Anhänger entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Radeburg war im Einsatz. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen in Richtung Berlin. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.