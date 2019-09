Die Autobahn A4 ist zwischen Wilsdruff und Dresden-West nach einem Unfall in Richtung Dresden gesperrt worden. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN, mindestens eine Person sei verletzt worden. Was genau passiert ist, konnte der Beamte noch nicht sagen. Es seien mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Ein Auto habe sich überschlagen. Möglicherweise handele es sich auch um mehrere Unfälle, hieß es.