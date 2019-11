Ein Unfall auf der Autobahn 4 nahe Dresden hat am Montagmorgen für massive Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Nach Informationen der Polizei waren zwei Fahrzeuge am Morgen auf der linken Fahrspur zusammengestoßen. Die Fahrbahn von Görlitz in Richtung Dresden wurde daraufhin zwischen der Anschlussstelle Hermsdorf und dem Dreieck Dresden-Nord gesperrt. Angaben dazu, ob und wie schwer die Fahrer dabei verletzt wurden, gab es zunächst nicht.