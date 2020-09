Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 Görlitz - Dresden sind ein Mensch gestorben und zwei weitere schwer verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, hatte ein Lkw-Fahrer am späten Montagabend bei Hermsdorf offenbar das Ende eines Staus übersehen. Er sei mit seinem Laster auf einen Kleinwagen aufgefahren und habe ihn unter einen Sattelzug geschoben.

Das Auto wurde den Angaben zufolge komplett zerstört, beide Insassen in dem Wrack eingeklemmt. Die 26 Jahre alte Beifahrerin sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der Fahrer und auch der mutmaßliche Unfallverursacher in dem Lkw erlitten demnach schwere, teils lebensgefährliche Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.