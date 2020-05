Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntagmittag in Dresden-Gohlis auf der Bundesstraße 6 gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache stieß ein Kombi auf der Gegenseite frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Der 84 Jahre alte Kombi-Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Seine Beifahrerin kam ebenfalls verletzt in die Klinik.