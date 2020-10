Der Unfall geschah an der Stelle, wo die Hechstraße in die vierspurige Hansastraße mündet.

Der Unfall geschah an der Stelle, wo die Hechstraße in die vierspurige Hansastraße mündet. Bildrechte: Tino Plunert

In Dresden ist ein 46 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall an der Kreuzung Hansastraße/Hechtstraße schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Reporters stieß das Motorrad am Donnerstagmorgen an der Ampelkreuzung mit einem Pkw zusammen. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.



Im Berufsverkehr kam es zu Behinderungen. Über die Kreuzung verlaufen wichtige Pendlerströme in Nord-Süd- sowie Ost-West-Richtung und zur Autobahnanschlussstelle Dresden-Hellerau.