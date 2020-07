In Dresden-Kaitz hat ein Sattelzug Bierkästen verloren. Nach Reporterangaben geschah des Malheur am Dienstagmorgen an der Kreuzung Stuttgarter/Innsbrucker Straße. Die Ladung kippte auf die Bundesstraße 170. Die Polizei empfiehlt, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Bundesstraße ist in beiden Richtungen gesperrt.