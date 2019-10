Im Dresdner Stadtteil Briesnitz sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag mindestens vier Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer eines Pkw auf der Meißner Landstraße ein anderes Auto überholen. Dabei stieß er mit zwei entgegenkommenden Autos und einem in seine Richtung fahrenden Wagen zusammen. Das Fahrzeug, was er überholen wollte, wurde nicht in den Unfall verwickelt. Die Berufsfeuerwehr Übigau sowie Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Meißner Landstraße war vorübergehend gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Vor Ort hieß es, die Lage sei zunächst unübersichtlich gewesen.