Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen verletzt worden. Die Polizei teilte vor Ort mit, dass die 38-Jährige mit ihrem Auto auf der Radeberger Landstraße nach einer Kurve von der nassen Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei prüfe, ob das Auto zu schnell unterwegs war, hieß es. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.