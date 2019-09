Bei einem schweren Verkehrsunfall in Dresden-Strehlen sind am Mittwochabend neun Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei war ein Pkw auf der Wiener Straße aus Richtung Herderstraße unterwegs. An der Oskarstraße missachtete die Fahrerin des Autos offenbar die Vorfahrt eines von links kommenden Busses der Linie 75 und es kam zum Zusammenstoß.