Zwei Autos sind am frühen Nachmittag auf einer Kreuzung in der Nähe des Dresdner Elbeparks zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei der Unfallbeteiligten verletzt. Sie fuhren in einem Renault auf der Lommatzscher Straße und wollten nach links in die Washingtonstraße einbiegen. Dort kollidierte ihr Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Skoda.