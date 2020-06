Ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Kleintransporter sorgt aktuell für ein Behinderungen im Berufsverkehr auf der Bautzner Straße in Dresden-Weißer Hirsch. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wurde bei dem Zusammenstoß an der Plattleite in stadtwärtiger Richtung niemand verletzt. Allerdings entstand hoher Sachschaden. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Dresdner Verkehrsbetriebe setzen jetzt Ersatzbusse für die Linie 11 ein.