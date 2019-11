Ein betrunkener Mann ist in der Nacht zum Freitag bei einem Unfall in der Dresdner Heide verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er auf der Radeberger Landstraße in Richtung Dresden unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Sein Auto stieß gegen zwei Begrenzungspfähle und gegen einen Baumstumpf, anschließend überschlug es sich. Der 33 Jahre alte Fahrer kam in ein Krankenhaus. Er hatte 1,9 Promille Alkohol im Blut. Wegen der Bergung war die Straße durch die Dresdner Heide knapp drei Stunden gesperrt.