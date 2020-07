Nach dem Zusammenstoß von einem Auto und einem Lastwagen mit tödlichen Folgen in Dresden dauern die Untersuchungen zur Unfallursache an. Eine Polizeisprecherin sagte, inzwischen sei bekannt, dass am Donnerstag mit dem Pkw ein Dresdner Ehepaar unterwegs war und die 77 Jahre alte Frau ums Leben kam. Sie war Beifahrerin des Kleinwagens, der nach links zur Autobahn 4 Richtung Chemnitz abbiegen wollte. Die dortigen Autobahnauffahrten sind mit Ampeln gesichert.