Polizisten sicherten am Montagmittag Spuren des Unfalls in Dresden. Bildrechte: Roland Halkasch

Bei einem Verkehrsunfall in Dresden sind am Montag zwei Senioren schwer verletzt worden. Ein Autofahrer erfasste die beiden Fußgänger am Vormittag in der Quohrener Straße/Ecke Hornweg. Eine 75 Jahre alte Frau und ein 79 Jahre alter Mann wollten gerade die Straße überqueren. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto wurden beide Passanten schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der 74 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens blieb nach Polizeiangaben unverletzt.