Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend ist ein voll beladener Holzlaster umgekippt und hat seine Baumstamm-Ladung auf der Straße verloren. Der polnische Lkw wollte von der Autobahn 13 abfahren und nach links auf die Bundesstraße 98 in Richtung Großenhain abbiegen. Ersten Informationen zufolge könnte der Lkw-Fahrer Trucker zu schnell gefahren sein. Sein mit Stämmen beladener Anhänger kippte in der Kurve um. Die Ladung verteilte sich auf der Straße. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Rettungskräfte merkten an, dass zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise keine anderen Autos, Fußgänger oder Radfahrer in der Nähe gewesen waren.