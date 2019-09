In Dresden - Strehlen hat es am Abend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Reporterangaben kollidierte an der Kreuzung Wiener Straße/Oskarstraße ein PKW mit einem Bus der Linie 75. Die Feuerwehr sprach von 14 verletzten Personen, von denen zehn in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten, darunter auch einige Schwerverletzte. Die Fahrerin des PKW wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto geschnitten werden.