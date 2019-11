Am Montag hat sich kurz vor Mitternacht in Kesselsdorf bei Dresden ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer war von Unkersdorf in Richtung Kesselsdorf unterwegs gewesen und in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang von Kesselsdorf gegen das Ortsschild und einen Baum geprallt. Nach MDR-Reporterinformationen wurde der Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden, die Straße war während der Bergungsarbeiten gesperrt.