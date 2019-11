Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend auf der Hepkestraße in Dresden ereignet. Nach MDR-Reporterinformationen kollidierten in Höhe der Schlüterstraße zwei Autos. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es im Kreuzungsbereich zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.