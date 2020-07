Bei einem Verkehrsunfall in Radebeul sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, waren ein Pkw und die Lößnitzgrundbahn gegen 13:05 Uhr zusammengestoßen. Die beiden Insassen des Pkw wurden dabei leicht verletzt. Sie seien in eine Klinik gebracht worden. Im Zug habe sich niemand verletzt. Zum genauen Unfallhergang sei momentan noch nichts bekannt, so die Polizei.