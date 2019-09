Sie kamen aus dem Kneipenviertel und übersahen die Straßenbahn. Zwei Männer wollten Freitagabend auf der Höhe Weißen Gasse die Willsdruffer Straße in Dresden überqueren. Dabei bemerkten sie die herannahende Straßenbahn nicht. Der Fahrer der Linie 2 zog zwar sofort die Notbremse. Doch die 48 Tonnen schwere Bahn konnte so schnell nicht halten und erfasste die Männer. Beide mussten schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wegen des Unfalls war der Straßenbahnbetrieb in Richtung Pirnaischer Platz unterbrochen.