Ein Sattelzug ist am Dienstag gegen 11:50 Uhr auf der A13 bei Marsdorf in die Mittelleitplanke gefahren. Ein Polizist sagte MDR SACHSEN, es sei völlig unklar, warum der Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Lkw war Richtung Dresden unterwegs. Bei dem Unfall wurde die Leitplanke in die Gegenfahrbahn gedrückt. Dabei beschädigten Trümmerteile weitere Fahrzeuge. Der Trucker wurde verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Unklar ist, ob der Fahrer vor dem Unfall bereits gesundheitliche Probleme hatte.



Die Autobahn war vorübergehend komplett in beiden Richtungen gesperrt, später wurde der Verkehr über die Standspuren an der Unfallstelle vorbeigeleitet.