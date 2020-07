Ein 22-jähriger Biker hat sich bei einem Unfall an der Pirnaer Landstraße in Dresden schwer verletzt.

Auf der Pirnaer Landstraße in Dresden ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Reporters war der 22-jährige Fahrer der Maschine am Sonnabend gegen 19:10 Uhr auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Rottwerndorfer Straße" gegen einen Ampelmast geprallt, nachdem er die Kontrolle über sein Krad verloren hatte. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.