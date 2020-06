Am Montagabend ist ein Motorradfahrer auf der A4 bei Wilsdruff aus noch unbekannten Gründen gestürzt. Nach Angaben der Polizei hat sich die Maschine vermutlich aufgeschaukelt, beim Sturz überschlug sich der 24 Jahre alte Biker mehrfach. Ein nachfolgendes Auto habe den Verunglückten trotz Vollbremsung erfasst. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 20:15 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und der Raststätte "Dresdner Tor". Laut MDR-Verkehrszenrrum war die Autobahn bis gegen 23 Uhr in Richtung Dresden wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.



Erst am Nachmittag war die Autobahn in derselben Richtung am Dreieck Nossen nach einem schweren Lastwagen-Unfall über Stunden dicht. Ein Trucker kam ums Leben, als er mit seinem Sattelzug auf einen anderen Lkw auffuhr. Bei beiden Unfällen hatten sich lange Staus gebildet.