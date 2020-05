In Dresden ist Montagabend ein Polizeifahrzeug mit einem Kleinwagen zusammengestoßen. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN, das Polizeifahrzeug sei mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen. Am Pirnaischen Platz in der Innenstadt kam es zur Kollision. Beide Fahrzeuge landeten auf einer Grünfläche. Während die Beamten und ihre Dienstunde im Polizeiwagen unverletzt blieben, zog sich die Fahrerin des Pkw Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.