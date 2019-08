In Radeburg kam es am Dienstagmorgen auf der Kreuzung Zum Wertfeld/Dresdner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach MDR-Reporterinformationen kam eine Pkw-Fahrerin aus der Dresdner Straße und wollte die Staatsstraße queren. Der Fahrer eines Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die Fahrerseite des Autos.