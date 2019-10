In Dresden ist eine Radfahrerin am Montagabend schwer verletzt worden. Ein Pkw hatte nach ersten Erkenntnissen die 60-Jährige an der Sachsenallee gegen 19 Uhr seitlich touchiert. Die Frau stürzte mit ihrem Fahrrad auf eine Bordsteinkante. Die genaue Ursache ermittelt die Polizei. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Albertbrücke gesperrt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich im Landkreis Zwickau. Eine 72 Jahre alte Radfahrerin ist in St. Egidien mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Die Frau hatte am Montag an einer Kreuzung das vorfahrtsberechtigte Auto einer 51-Jährigen übersehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Radfahrerin stürzte und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.