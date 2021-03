Deutschlands derzeit beste Shorttrackerin Anna Seidel hat sich bei einem Trainingsunfall im niederländischen Dordrecht schwer verletzt. Wie die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft am Dienstagabend mitteilte, wird die 22-Jährige nun in ihre Heimatstadt Dresden zurückgebracht, dort noch einmal genauer untersucht und am Mittwoch operiert.