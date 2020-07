Am Dienstagmorgen gegen 3:40 Uhr ist eine Frau in Dresden von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach Reporterangaben stieg die Frau gerade mit einer Begleiterin an der Haltestelle Friedenstraße aus einer Straßenbahn der Linie 13. Die Polizei in Dresden hat auf Anfrage von MDR SACHSEN keine Angaben zu dem Unfall gemacht. Laut Reporter hatten die beiden Frauen die sich schließende Tür der Straßenbahn möglicherweise wieder geöffnet.