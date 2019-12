In der Dresdner Neustadt hat es am Sonntagmittag einen äußerst ungewöhnlichen Unfall gegeben. Gegen 12.30 Uhr wollte eine 33 Jahre alte Frau auf der Martin-Luther-Straße offenbar in eine Tiefgarage fahren. Sie durchbrach mit ihrem Kombi die Tiefgaragentür und stürzte mit dem Wagen etwa sechs Meter in die Tiefe. Die Frau musste durch die Berufsfeuerwehr befreit werden. Sie wurde in die Dresdner Uniklinik eingeliefert, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte. Über die Schwere der Verletzungen und den genauen Unfallhergang konnte er noch keine Angaben machen. Das senkrecht im Aufzugsschacht stehende Auto muss nun aufwändig geborgen werden.