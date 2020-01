Bei einem Verkehrsunfall in Dresden ist am Nachmittag eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 55-Jährige auf der Reicker Straße unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst. Der 18 Jahre alte Autofahrer überholte zum Unfallzeitpunkt eine langsam fahrende Kolonne.

Die Radfahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.