Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagnachmittag bei Radeberg ist ein Autofahrer gestorben. Der 24-Jährige war nach Polizeiangaben mit seinem Auto auf der S177 von Großerkmannsdorf in Richtung Radeberg unterwegs. Während eines Regenschauers geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die beiden Insassen des anderen Autos wurden schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Die Staatstraße war knapp fünf Stunden lang voll gesperrt.