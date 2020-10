Am späten Donnerstagabend ist bei einem Verkehrsunfall in Dresden ein Trafohäuschen demoliert worden. Dadurch kam es zeitweise zu Stromausfall im Stadtteil Dölzschen. Aus der Entstörungsstelle des kommunalen Energieversorgers Drewag hieß es am Freitagmorgen auf MDR SACHSEN-Anfrage, dass in inzwischen die meisten Haushalte wieder am Stromnetz seien. Lediglich bei einem Straßenzug konnten die Leitungen noch nicht umgeschalten werden.