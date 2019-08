Am Donnerstagmorgen ist in Dresden ein Radfahrer gegen eine Straßenbahn der Linie 7 gefahren. Nach Reporterangaben geschah der Unfall an der Kreuzung Ammon-/Rosenstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Radler eine rote Ampel und stieß mit der fahrenden Bahn zusammen. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahnfahrerin erlitt nach Angaben der Einsatzkräfte einen Schock. Es gab Störungen im Straßenbahnverkehr. Die Polizei ermittelt, wie genau der Unfall geschah.