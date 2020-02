Auf einer Kreuzung in Dresden-Seidnitz sind am Donnerstagmorgen eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen. Die Autofahrerin wurde dabei nach Reporterangaben verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Autofahrerin nach Links abbiegen und übersah vermutlich die hinter ihr fahrende Bahn. Die Straßenbahn erfasste das Auto an der Fahrerseite. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.



Der Betrieb auf den Linien 1 und 2 war etwa eine Stunde unterbrochen, danach wurden sie vorübergehend umgeleitet.