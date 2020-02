Auf der A4 ist es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 28 Jahre alter Pkw-Fahrer die Autobahn in Richtung Görlitz, als er offenbar wegen Sekundenschlafs von der Fahrbahn abkam. Das Auto durchbrach die Leitplanke und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde laut Polizei leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Seine 27 Jahre alte schwangere Beifahrerin musste ebenfalls medizinisch betreut werden. Sie sei jedoch nicht verletzt worden. Laut Polizei beträgt der Gesamtschaden 33.000 Euro. Die Unfallstelle ist bereits beräumt.