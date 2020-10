Die stärksten Entbindungsmonate waren an der Uniklinik Dresden bislang immer der Juli und der August. In diesem Jahr ist aber der September der Monat, in dem die meisten Kinder auf die Welt kamen. Dass die Geburtenzahlen in der Uniklinik Dresden so hoch sind, liegt nach Klinikangaben vor allem daran, dass das Krankenhaus das einzige pränatale Zentrum der Stufe eins in Ostsachsen ist. Hier können auch Frühchen und Risikoschwangerschaften betreut werden.



Mehr Geburten als Dresden konnte in diesem Jahr bislang die Uniklinik Leipzig verbuchen. In der Messestadt kamen bis Oktober 2.037 Kinder zur Welt.