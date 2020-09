Nach drei Jahren Bauzeit ist das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Dresden auf dem Areal des Universitätsklinikums in Betrieb gegangen. Es handelt sich um die bundesweit zweite Einrichtung nach Heidelberg in Baden-Württemberg, in der Wissenschaftler, forschende Mediziner und behandelnde Ärzte eng zusammenarbeiten. "Dresden hat sich zu einem herausragenden Standort der Krebsforschung und Krebsmedizin entwickelt", sagte dazu am Montag Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und sprach von einem "wirklichen Schritt nach vorn", um Krebsforschung und Behandlung zu stärken.