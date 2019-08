Gewitter und Starkregen haben am Sonntagabend in Dresden mehrere Bäume umstürzen lassen. An der Radeburger Straße war ein Laubbaum auf einen geparkten Kleinwagen gefallen. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Klotzsche beräumten den Parkplatz. Nach deren Angaben kamen keine Menschen zu Schaden. Auch an der Nossener Brücke/Ecke Chemnitzer Straße war am Abend ein Baum auf die Straße gekippt und blockierte die teilweise. Auch hier rückten die Feuerwehrleute mit Motorsägen und Besen an, um die Hindernisse zu beseitigten.