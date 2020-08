Im Lößnitzgrund in Radebeul ergoss sich eine Schlammlawine auf eine Straße und die Gleise der Schmalspurbahn. Die Straße zwischen Friedewald und Radebeul wurde gesperrt. Der Betreiber der Schmalspurbahn musste die Züge zwischen Radebeul-Ost und Radeburg am Vormittag durch Busse ersetzen.



Auch in Dresden hat die Feuerwehr im Laufe des Tages mehrmals ausrücken müssen. Laut Rettungsleitstelle stürzte hier unter anderem ein Baum auf einen Zaun und ein Auto. Nach Angaben des MDR-Verkehrsdienstes war die B169 am frühen Morgen zwischen Riesa und Döbeln in Stauchitz gesperrt. Dort war die Bahnunterführung überflutet.