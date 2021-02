Das Urteil des Landgerichts Dresden gegen einen Mann, der seine beiden Kinder in Dresden aus Rache an seiner Ehefrau umgebracht hat, ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verwarf die Revision des Angeklagten. Die Überprüfung des Urteils hat keinen Rechtsfehler zu seinem Nachteil ergeben, so der Gerichtshof.