Im Prozess um den tödlichen Badeunfall eines vierjährigen Mädchens in einem Dresdner Freibad vor mehr als drei Jahren ist am Donnerstag das Urteil gefallen. Das Amtsgericht Dresden verurteilte die 42-jährige Mutter am Donnerstag wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Der Richter verkündete das Urteil per Strafbefehl in Abwesenheit der 42-Jährigen. Nachdem die offenbar psychisch kranke Frau aus dem Landkreis Meißen die Verhandlung gestört und im Saal Corona-Trennscheiben umgestoßen hatte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.