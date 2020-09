Am Landgericht Dresden sollen am Donnerstag die Urteile gegen weitere Anhänger der "Freien Kameradschaft Dresden" (FKD) fallen. Bei den drei Männern soll es sich um Mitglieder beziehungsweise Unterstützer der rechtsextremen Vereinigung handeln. Ihnen wird unter anderem Landfriedensbuch und Körperverletzung vorgeworfen.

So sollen sie Polizisten bei Krawallen in Heidenau attackiert haben und an Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft forderte Haftstrafen von bis zu knapp 5 Jahren. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch oder Bewährung.