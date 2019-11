Im Prozess um ein getötetes Neugeborenes im Landkreis Meißen hat das Schwurgericht am Dresdner Landgericht am Mittwoch die Mutter verurteilt. Medienberichten zufolge muss die 32 Jahre alte Frau wegen Totschlags für fünf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Sechs Monate Untersuchungshaft werden angerechnet.

Die Frau hatte im Dezember 2017 ihr Kind nach einer verheimlichten Schwangerschaft allein in ihrem Auto zur Welt gebracht und den gesunden Neugeborenen in Tücher gewickelt auf einem Betriebsgelände in Niederau abgelegt. Der Säugling erfror bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Ein Auszubildender eines Landwirtschaftsbetriebs fand die Leiche.



Die Frau hat den Berichten zufolge 2010 bereits ein Kind anonym in einer Klinik geboren und kannte damit laut Gerichts die Alternativen zu ihrem Handeln. Das erste Kind lebt in einer Pflegefamilie.