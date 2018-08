Knapp zehn Jahre Haft für Moschee-Bomber in Dresden

Zu einer Haftstsrafe von neun Jahren und acht Monaten Gefängnis ist am Freitag ein 31-Jähriger verurteilt worden, der im Herbst 2016 zwei Sprengstoffanschläge in Dresden verübt hatte. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Dresden sprach den Monteur Nico K. des versuchten Mordes, Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen und versuchter besonders schwerer Brandstiftung schuldig. die Verteidigerin kündigte an, gegen das Urteil in Revision zu gehen.