Das Dresdner Landgericht hat einen Kampfsporttrainer wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu sechs Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich an insgesamt elf Kindern und Jugendlichen vergangen hatte.

Laut Anklage hat sich der Dresdner über zehn Jahre nahezu ungestört an ihm anvertrauten Kindern und Jugendlichen vergangen. Er hatte zunächst Arbeitsgemeinschaften an einer Grundschule aufgebaut, später eine eigene Kampfsportschule gegründet und auch privat unterrichtet. Bei "Abschlussmassagen" soll er unter anderen Jungs an die Genitalien gegangen sein.