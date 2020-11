Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Revision abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Revision abgewiesen. Bildrechte: dpa

Das vor einem Jahr am Oberlandesgericht (OLG) Dresden gesprochene Urteil gegen ein Mitglied der terroristischen Vereinigung "Oldschool Society" (OSS) ist rechtskräftig. Wie der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte, hat das Gericht die Revision des Angeklagten verworfen. Der Angeklagte hatte versucht, Verfahrensfehler sowie sachlich-rechtliche Mängel des Urteils geltend zu machen. Laut Beschluss des Bundesgerichtshofes waren keine Rechtsfehler zu finden.