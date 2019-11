Am Landgericht Dresden ist das Urteil gegen einen 39 Jahre alten Tunesier gefallen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im März dieses Jahres in Dresden-Prohlis einen Landsmann erstochen hat. Der 39-Jährige muss nun wegen Totschlags für acht Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Ursprünglich war er wegen Mordes angeklagt. Das Mordmerkmal der Heimtücke konnte ihm aber nicht nachgewiesen, so eine MDR-Gerichtsreporterin.