Das Landgericht Dresden hat zwei Waffenschmuggler aus Bosnien verurteilt. Ein 29 Jahre alter Angeklagter muss demnach für drei Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Das Gericht blieb damit zwischen der Forderung der Staatsanwaltschaft von vier Jahren und dem Antrag der Verteidigung auf dreieinhalb Jahre. Der 17 Jahre alte Mittäter erhielt eine achtmonatige Haftstrafe wegen Beihilfe. Er konnte aber den Gerichtssaal als freier Mann verlassen, weil er die Zeit bereits in der Untersuchungshaft abgesessen hat.

Der Haupttäter musste zurück in seine Zelle, sein Komplize kam auf freien Fuß. Bildrechte: dpa

Die beiden Bosnier waren im Februar am Dresdner Hauptbahnhof in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei entdeckten die Polizisten im Wagen der beiden 95 Handgranaten, vier Sturmgewehre, acht Pistolen und Munition. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Waffen in die Niederlande oder nach Belgien gebracht werden sollten. Die Abnehmer sollen demnach zum organisierten Verbrechen gehören. Deshalb war im Urteil auch von "Durchfuhr von Kriegswaffen" die Rede. Eine konkrete Verbindung zu bestimmten Adressaten der Waffen konnte im Prozess nicht erbracht werden.